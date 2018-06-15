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В Тернополе нашли тело убитого мужчины, завернутое в полиэтилен. Фото подозреваемых

15.06.2018 10:23

Мертвеца обнаружила местная жительница в одном из заброшенных помещений

В Тернополе местная жительница обнаружила в заброшенном помещении тело мужчины, завернутое в полиэтиленовые пакеты и покрывало.

Тело мужчины нашли в брошенном здании. Фото: transkarpatia.net

"Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина, 1979 года рождения, скончался от нанесенных ему телесных повреждений. Оперативники, которые выезжали на место происшествия, установили лиц, подозреваемых в преступлении", – сообщают в полиции.

По предварительной информации, погибший восьмого июня, вместе с двумя знакомыми, распивал спиртные напитки в одной из квартир на улице Тарнавского. Между мужчинами возник словесный конфликт, который завершился дракой и смертью одного из них. Работники полиции установили личности подозреваемых. Их объявили в розыск.

В умышленном убийстве подозреваются:

Рудковский

Рудковский Андрей Степанович, 23 октября 1972 года. Живет в Киеве на улице Воссоединения, 41, ранее судимый.

Феськив

Феськив Михаил Петрович, 14 мая 1977 года. Уроженец села Яблунив Гусятинского района. Уже привлекался к уголовной ответственности и находился в местах лишения свободы.

В полиции просят сообщить о возможном местонахождении разыскиваемых по телефонам: (067) 471-66-23, 27-11-70 или на линию "102". Анонимность гарантируется. // Сегодня

 

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