Россиянин застрелил бывшую жену, забаррикадировался в офисе, а затем покончил с собой

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В Новокузнецке местный житель устроил стрельбу в офисном здании на улице Павловского, застрелив женщину и после покончив с собой,
Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным управления СК по Кемеровской области, накануне у мужчины произошел бытовой конфликт с бывшей женой. Днем 15 июня он пришел с ружьем в офис и выстрелил в нее, после чего забаррикадировался в здании.
На место происшествия прибыла полиция, которая оцепила офисное здание. Сообщалось, что в офисе с мужчиной могли находиться заложники.
После перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов мужчина совершил самоубийство.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины по статье 105 УК РФ.
Первая электронная петиция, которая легла на стол президента Порошенко в 2015 году и которую подписали 36 244 украинца (из необходимых 25 000), касалась не колбасы, дешевых...