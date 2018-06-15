Россиянин застрелил бывшую жену, забаррикадировался в офисе, а затем покончил с собой

В Новокузнецке местный житель устроил стрельбу в офисном здании на улице Павловского, застрелив женщину и после покончив с собой,

Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным управления СК по Кемеровской области, накануне у мужчины произошел бытовой конфликт с бывшей женой. Днем 15 июня он пришел с ружьем в офис и выстрелил в нее, после чего забаррикадировался в здании.

На место происшествия прибыла полиция, которая оцепила офисное здание. Сообщалось, что в офисе с мужчиной могли находиться заложники.

После перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов мужчина совершил самоубийство.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины по статье 105 УК РФ.