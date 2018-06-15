Оперативные данные о ситуации в зоне ООС на 15.06.2018

Российские оккупационные формирования на Донбассе продолжают обстреливать позиции ВСУ и населённые пункты, находящиеся вблизи линии разграничения. Преимущественно огонь открывается противником из автоматического стрелкового оружия, ручных и станковых гранатомётов. Однако, также фиксируется применение оккупантами тяжёлых вооружений - в основном 120-мм миномётов и 122-мм ствольной артиллерии. Кроме того, на протяжении суток эпизодически фиксировалось ведение огня противником из штатного вооружения ББМ (БМП-2), зенитных установок и ряда других вооружений.

За последний недельный период наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Новотошковское, Зайцево, Каменка, Опытное, Пески, Новоселовка Вторая, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Лебединское и Широкино.

Остается высокой интенсивность ведения воздушной разведки противником. Особое внимание противник сосредоточил на вскрытии системы управления, уточнения оперативной обстановки, а также выявлении изменений в боевых порядках и местонахождения резервов Объединенных сил. Также продолжает отмечаться активная деятельность маневренных групп РЭР и РЭБ противника вдоль всей линии соприкосновения.

Для повышения эффективности нанесения огневого поражения, а также поддержания артиллерийских частей и подразделений 1 и 2 АК российских оккупационных войск в постоянной боевой готовности, на военных полигонах “Ударный”, “Южный”, “Покровский”, “Удалой” и “Восточный” на протяжении недели проводились занятия по огневой подготовке, а также по отработке вопросов корректировки огня при нанесении огневых ударов. Также в частях и подразделениях 1 и 2 АК, согласно единого плана Южного военного округа ВС РФ, завершено проведение “недели боевой готовности”, в ходе которой части и подразделения оккупационных войск приводились в высшие степени боевой готовности и выводились в районы сосредоточения.

В районе отвалов «шахты Ленина», Железной Балки и южнее, в районе Широкой Балки, отмечается появление сразу нескольких установок ЗУ-23-2 оккупантов на транспортных платформах, включая бортовые Уралы и МТ-ЛБ. Скорее всего, оккупанты пытаются воспрепятствовать или «закрыть» данный район от полётов БПЛА как ОБСЕ, так и ВСУ.

Северо-восточнее высоты 206.9 (район южнее Петровского) противник без соблюдения мер маскировки, в открытую оборудовал позиции для 120-мм миномётной батареи, которая обстреливает продвинувшиеся в направлении Петровского подразделения ВСУ. На позиции фиксируются 120-мм миномёты типа 2Б11 «Сани», которые «согласно Минским договоренностям» должны быть как минимум в 15 км восточнее от данного района.

В районе между Раёвкой и Весёлой Горой, недалеко от балки, наблюдалась очередная партия ББМ оккупантов, переброшенная для усиления подразделений, оперирующих напротив н.п.Счастье, в преддверии «разведения сторон» в районе Станицы Луганской. Фиксировался «мотострелковый взвод» на 4-х БМП-2 и 2 МТ-ЛБ с миномётами, также несколько грузовиков армейского типа.

Сразу в нескольких районах южнее Донецка – район Стылы, Раздольного и Новоласпы – отмечается присутствие по 1-2-е единицы ЗРК типа 9К35 «Стрела-10» оккупантов.

По обеим сторонам Светлодарской дуги фиксируется проведение инженерных работ оккупантами сразу на нескольких участках - в районе Лозового, высоты 307.9, восточнее ж\д станции Доломит. Работы ведутся с привлечением гражданской строительной техники и войсковых инженерных машин.

По указанию АП РФ, структурные подразделения «МВД» и «МГБ» обоих квазигосударственных формирований – «ДНР» и «ЛНР» - переведены на «усиленный вариант несения службы» на «период проведения ЧМ по футболу в РФ». Смысл данного распоряжения не ясен, учитывая, что никакие мероприятия, имеющие отношение к ЧМ-2018, в ОРДЛО проводиться не будут.

Среди боевиков «1-го АК ДНР» и местного населения в н.п.Донецк активно ходят слухи о разделении российской оккупационной властью территории Донецка на 3 категории. В 1-й оккупационным формированиям разрешается вести боевые действия в полном объеме, независимо от имеющейся там инфраструктуры и наличия гражданского населения, во 2-й - разрешается вести боевые действия с определенными ограничениями (допускаются незначительные повреждения инфраструктурных объектов и человеческие потери), в 3-й - не допускается ведение любых боевых действий. Якобы данное новшество объясняется возможным наступлением ВСУ во время проведения в РФ чемпионата мира по футболу.

Руководство «ДНР» запретило выезд с оккупированной территории Донецкой области митрополитам УПЦ МП - Донецкому и Мариупольскому Илариону и Горловскому и Славянскому Митрофану. Запрет действует «вплоть до особого распоряжения». // Группа «Информационное Сопротивление»