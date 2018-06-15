Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Мешканця Луганщини судитимуть за пропозицію та надання хабар прикордоннику

15.06.2018 10:55

Марківським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно громадянина України за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі)

 

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2018 року мешканець Марківського району був затриманий прикордонним нарядом відділу прикордонної служби «Марківка» при спробі незаконного перетинання державного кордону України (ч. 1 ст. 204-1 КУпАП).

Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення вказаний громадянин запропонував та надав неправомірну вигоду службовим особам прикордонної служби у сумі 2000 грн за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.

 

Довідково: санкція ч. 1 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області
(за матеріалами Марківського відділу
Старобільської місцевої прокуратури)

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...