Мешканця Луганщини судитимуть за пропозицію та надання хабар прикордоннику

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Марківським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно громадянина України за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі)
Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2018 року мешканець Марківського району був затриманий прикордонним нарядом відділу прикордонної служби «Марківка» при спробі незаконного перетинання державного кордону України (ч. 1 ст. 204-1 КУпАП).
Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення вказаний громадянин запропонував та надав неправомірну вигоду службовим особам прикордонної служби у сумі 2000 грн за непритягнення до адміністративної відповідальності.
Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.
Довідково: санкція ч. 1 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.
Прес-служба прокуратури Луганської області
(за матеріалами Марківського відділу
Старобільської місцевої прокуратури)
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