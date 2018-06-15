Мешканця Луганщини судитимуть за пропозицію та надання хабар прикордоннику

Марківським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно громадянина України за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі)

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2018 року мешканець Марківського району був затриманий прикордонним нарядом відділу прикордонної служби «Марківка» при спробі незаконного перетинання державного кордону України (ч. 1 ст. 204-1 КУпАП).

Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення вказаний громадянин запропонував та надав неправомірну вигоду службовим особам прикордонної служби у сумі 2000 грн за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Прес-служба прокуратури Луганської області

(за матеріалами Марківського відділу

Старобільської місцевої прокуратури)