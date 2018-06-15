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В Киеве мужчина ранил ножом прохожего

15.06.2018 11:15

В Днепровском районе столицы патрульные задержали мужчину, который с ножом напал на прохожего.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции Киева.

Киев

“Между двумя мужчинами, которые ранее не были знакомы, произошел словесный конфликт. В ходе потасовки один из них вдруг достал сложенный нож и ударил им другого в грудь. И пока свидетели вызвали врачей и полицию, преступник с места происшествия скрылся. Однако далеко убежать ему помешали патрульные, которые по приметам разыскали и передали нам”, - заявил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Киев

С ранением грудной клетки пострадавшего срочно госпитализировали в больницу, а его обидчика задержали, и для дачи объяснений доставили в управление полиции.

В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение, что возле продуктового магазина на улице Воссоединения человек получил ножевые ранения. На место происшествия выехали автопатрули и следственно-оперативная группа.

По словам начальника Днепровского управления полиции, по прибытию правоохранители опросили врачей, которые оказывали помощь пострадавшему. Также пообщались со свидетелями, которые рассказали обстоятельства происшествия.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 36-летний житель столицы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по части первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция готовит материалы в суд для избрания задержанному меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. // УНН

 

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