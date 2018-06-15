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Во время грозы в столице упавшее дерево убило жительницу Сумской области

15.06.2018 11:25

 В столичной полиции сообщили подробности гибели женщины из-за грозы

В столичном главке Нацполиции Украины сообщили подробности трагического инцидента, случившегося в Киеве на улице Голосеевской, где из-за непогоды погибла женщина.

гроза

В полиции сообщают, что погибшая — 34-летняя жительница Сумской области. Вместе со своей родственницей они во время грозы шли к дому. Из-за стихии от дерева откололась ветка, которая и упала на женщину. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и общаются со свидетелями с целью предоставления правовой квалификации события. // «ФАКТЫ»

 

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