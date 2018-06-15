В Одесской области из рабства освободили около 30 человек, в том числе беременную женщину

В Овидиопольском районе Одесской области сотрудники подразделения полиции Крым освободили из рабства около 30 человек.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов", - написал он.

При этом Князев отметил, что среди освобожденных людей была женщина, находившаяся на 8 месяце беременности. // НВ