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В Одесской области из рабства освободили около 30 человек, в том числе беременную женщину

15.06.2018 11:35

 В Овидиопольском районе Одесской области сотрудники подразделения полиции Крым освободили из рабства около 30 человек.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Фото: полиция

"Освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов", - написал он.

При этом Князев отметил, что среди освобожденных людей была женщина, находившаяся на 8 месяце беременности. // НВ

 

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