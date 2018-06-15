Омбудсмена Денисову тюремщики не пустили к Сенцову, которого обозвали гражданином России

В России отказываются допускать Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Как заявила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа «в нарушение законодательства РФ».

«Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России (Сенцов без его согласия был объявлен гражданином России, как житель аннексированного Крыма. — Ред.). Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью — получить подтверждение о состоянии здоровья этого человека, Сенцова», — рассказала Москалькова.

Сама Денисова в соцсети сообщила, что руководство колонии колонии № 8 («Белый медведь»), где отбывает незаконный срок Сенцов, не разрешило ей встретиться с заключенным украинцем.

«Мы переговорили, они сказали, что у них пока нет никаких решений, теперь мы ждем каких-то действий со стороны Российской Федерации», — отметила омбудсмен.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов, которого в РФ посадили на 20 лет за подготовку теракта в Крыму, голодает в российской колонии в Лабытнанги.

Омбудмен Людмила Денисова намерена посетить в России 34 украинских заключенных.// «ФАКТЫ»