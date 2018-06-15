У Нікополі правоохоронці затримали покидьків, які напали на поліцейських і пошкодили службове авто

13 червня близько 4-ї ранку екіпаж групи реагування патрульної поліції у складі двох поліцейських виїхав на виклик до кафе у зв’язку із спричиненням тілесних ушкоджень чоловіку. На місці на поліцейських напала група хуліганів, один з яких биткою розбив лобове скло автомобіля «Mitsubishi Outlander». Потім зловмисники почали ображати поліцейських, погрожувати їм та чинити злісний опір. На місце прибули додаткові наряди поліції. Нападників в порядку ст. 208 КПК України затримали та доставили до Нікопольського ВП.

Було встановлено, що один з них – 36-річний місцевий мешканець вже був раніше судимим за хуліганство, а інший - 33-річний мешканець Марганця раніше не був судимим. Свою агресивну поведінку стосовно правоохоронців затримані пояснюють зловживанням алкоголю.

14 червня слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою чоловікам було оголошено підозру за ч. 3, 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів) та ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) ККУ. Санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 7 років.

Всі учасники злочину встановлені. Проводяться слідчі і розшукові заходи. Відносно затриманих осіб приймається рішення про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області