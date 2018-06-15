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Солдат-контрактник получил 4 года тюрьмы за неоднократное дезертирство

15.06.2018 12:17

Дарницкий районный суд города Киева приговорил солдата-контрактника к четырем годам лишения свободы за неявку в срок на службу. 

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

ВСУ

“По обвинению военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины солдат военной службы по контракту, который не явился в военную часть после прохождения профессиональной подготовки в учебном центре, приговорен к 4 годам лишения свободы”, — говорится в сообщении.

По словам Лысенко, обвиняемый проходил военную службу в воинской части в Переяслав-Хмельницком на должности разведчика-дальномерщика самоходного артиллерийского дивизиона.

Лысенко также рассказал, что с октября по ноябрь 2017 года солдат не явился на военную службу и был привлечен к ответственности и приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год. Однако уже в марте-апреле 2018 года он вновь не являлся к месту прохождения службы. По ч.4 ст. 407 УК Украины его приговорили к четырем годам лишения свободы.

 

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