Солдат-контрактник получил 4 года тюрьмы за неоднократное дезертирство

Дарницкий районный суд города Киева приговорил солдата-контрактника к четырем годам лишения свободы за неявку в срок на службу.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

“По обвинению военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины солдат военной службы по контракту, который не явился в военную часть после прохождения профессиональной подготовки в учебном центре, приговорен к 4 годам лишения свободы”, — говорится в сообщении.

По словам Лысенко, обвиняемый проходил военную службу в воинской части в Переяслав-Хмельницком на должности разведчика-дальномерщика самоходного артиллерийского дивизиона.

Лысенко также рассказал, что с октября по ноябрь 2017 года солдат не явился на военную службу и был привлечен к ответственности и приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год. Однако уже в марте-апреле 2018 года он вновь не являлся к месту прохождения службы. По ч.4 ст. 407 УК Украины его приговорили к четырем годам лишения свободы.