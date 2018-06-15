Викрито на хабарі одного з керівників структурного підрозділу ДСНС у Дніпропетровській області

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Військовою прокуратурою викрили на хабарі одного з керівників структурного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав «відкат» у розмірі сорок тисяч гривень від приватного підприємця, який переміг у конкурсних торгах на закупівлю устаткування для потреб ДСНС. За вказану суму зловмисник пропонував підписання відповідного договору та перерахування грошей на рахунки підприємця.

Оперативники спецслужби та слідчі Військової прокуратури затримали чиновника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із міських закладів громадського харчування під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправних дій.

Служба безпеки України