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Викрито на хабарі одного з керівників структурного підрозділу ДСНС у Дніпропетровській області

15.06.2018 12:28

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Військовою прокуратурою викрили на хабарі одного з керівників структурного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Дніпропетровській області. 

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав «відкат» у розмірі сорок тисяч гривень від приватного підприємця, який переміг у конкурсних торгах на закупівлю устаткування для потреб ДСНС. За вказану суму зловмисник пропонував підписання відповідного договору та перерахування грошей на рахунки підприємця.

СБУ

Оперативники спецслужби та слідчі Військової прокуратури затримали чиновника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із міських закладів громадського харчування під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

СБУ

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправних дій.

Служба безпеки України

 

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