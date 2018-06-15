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В Киеве водитель автобуса, перевозившего детей, умер за рулем

15.06.2018 12:39

 15 июня в Киеве около Южного вокзала водитель скончался прямо за рулем пассажирского автобуса Mercedes. В транспорте находились дети.

Трагический случай произошел на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича) примерно в 06:20. Об этом Информатор сообщает с места происшествия.

Фото: Владислав Кузнецов

По предварительной информации, автобус двигался по улице Ивана Огиенко в сторону Воздухофлотского проспекта. На ходу водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание, автобус стал неуправляемым. Транспорт повело и тот задел Chevrolet Lacetti. В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению. Неуправляемый Mercedes самостоятельно остановил их учитель. Никто из детей не пострадал.

Фото: Владислав Кузнецов

Полицию, проезжающую мимо, остановили прохожие. Они же и вызвали на место «скорую». Но медики только констатировали смерть водителя автобуса. Умершему около 50 лет. 

 

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