Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Стивен Кинг призвал не дать Сенцову умереть

15.06.2018 12:56

 Известный американский писатель Стивен Кинг призвал мир присоединиться к требованию освободить заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. 

Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Олег Сенцов

"Сегодня первый день (14 июня - ред.) чемпионата мира по футболу и 32-й день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне ... в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России. Время идет, и он может умереть за свои взгляды", - написал 70-летний автор многочисленных бестселлеров.

Как сообщалось, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию, где содержат украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не принес.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...