Стивен Кинг призвал не дать Сенцову умереть

Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Сегодня первый день (14 июня - ред.) чемпионата мира по футболу и 32-й день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне ... в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России. Время идет, и он может умереть за свои взгляды", - написал 70-летний автор многочисленных бестселлеров.

Как сообщалось, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию, где содержат украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не принес.