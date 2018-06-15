В Киеве поймали пьяным за рулем российского консула (видео)

Об этом сообщила журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова на своей странице в Facebook, передает Depo.ua.

"Пьяный русский консул за рулем. Они убивают нас на Донбассе, они становятся потенциальными убийцами за рулем в столице. Ужинали с Дмитрием Крештофовым в "Чачапури". Заметили руководителя консульского отдела России в Украине, который выпивал. Закончив свою трапезу, сел за руль. (Символично, российский консул в Украине ест в грузинском ресторане). Поехали за ним. Вызвали полицию (правда, только с 4 раза смогла дозвониться). Зато приехали быстро. Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Пошел пешком. А больше ничего с "дипломатами" полиция сделать не может", - написала журналистка.