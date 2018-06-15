Президент назначил начальников управлений СБУ в Крыму и двух областях

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Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников управлений Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, в Херсонской области и в Днепропетровской области.
Об этом сообщается на сайте Президента, передает УНН.
"Назначить Шмитько Александра Григорьевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе №167/2018 от 15 июня.
При этом указом №166/2018 от 15 июня Президент назначил руководителя управления СБУ в Херсонской области: "Назначить Крицына Эдуарда Владимировича начальником Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области".
Также Президент назначил руководителя управления СБУ в Днепропетровской области указом №165/2018 от 15 июня: "Назначить Олийныка Андрея Федоровича начальником Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области".
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