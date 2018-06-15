Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Президент назначил начальников управлений СБУ в Крыму и двух областях

15.06.2018 13:18

Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников управлений Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, в Херсонской области и в Днепропетровской области. 

Об этом сообщается на сайте Президента, передает УНН.

Президент назначил начальников управлений СБУ в Крыму и двух областях

"Назначить Шмитько Александра Григорьевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе №167/2018 от 15 июня.

При этом указом №166/2018 от 15 июня Президент назначил руководителя управления СБУ в Херсонской области: "Назначить Крицына Эдуарда Владимировича начальником Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области".

Также Президент назначил руководителя управления СБУ в Днепропетровской области указом №165/2018 от 15 июня: "Назначить Олийныка Андрея Федоровича начальником Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области".

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...