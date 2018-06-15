У Путина в обычном, «пургунесущем», стиле прокомментировали недопуск Денисовой к Сенцову

Песков заявил, что украинца нельзя считать политзаключенным и напомнил о его "тяжкой статье"

В Кремле не знают причину, почему в колонии отказали украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой во встрече с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым.

На вопрос журналистов, почему Денисову не пустили к Сенцову, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Я не смогу вам ответить на этот вопрос. Эту тему ведет моя коллега Москалькова, она находится в контакте с украинскими визави на этот счет. Мы надеемся информацию подробную и позже я смогу вас проинформировать".

Также он не считает украинца политзаключенным.

"Что касается Сенцова, в любом случае – его, конечно, нельзя считать удерживаемым лицом, потому что он осужденный, причем по достаточно тяжкой статье", – добавил спикер Кремля. // Сегодня