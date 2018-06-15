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На Донбассе за полгода погибли 29 гражданских

15.06.2018 13:47

По словам Хуга, необходимо срочное разведение сил и формирований

Александр Хуг заявил, что участники миссии ОБСЕ зафиксировали за год 109 раненых гражданских лиц.

Фото: Александр Хуг (osce.org)

Об этом на брифинге "Оперативная информация по безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ" рассказал Александр Хуг, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы продолжаем подтверждать случаи ранений гражданского населения. Мы зафиксировали, что ранения получили еще 9 гражданских человек. А в целом за год мы констатировали 109 раненых гражданских. Недавно среди раненых - 64-летний мужчина, а также 25-летняя жительница Макеевки", - сообщил он.

Он добавил, что необходимо срочное разведение сил и формирований.

"Без осуществления этих мер, достигнутая на прошлой неделе тишина, будет лишь временной", - добавил Хуг.
 

 

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