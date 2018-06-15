На Львовщине теща сожгла дом своего зятя

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Женщина облила бензином комнаты дома, где проживал мужчина
В одном из сел Сколевского района Львовской области теща устроила пожаре в доме своего зятя.
"Как предварительно выяснили правоохранители, 50-летняя местная жительница, находясь в неприязненных отношениях со своим 34-летним зятем, пришла в дом, где он проживает, разлила в комнатах бензин и подожгла его", – сообщают в полиции.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Устанавливается сумма причиненного ущерба.
По факту открыто уголовное производство (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
В полиции устанавливают обстоятельства и мотивы уголовного преступления. Проводится досудебное расследование. // Сегодня
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