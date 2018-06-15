В Киеве завтра из-за проведения байкерского шоу с 12:00 перекроют Крещатик

Кроме того, 16 и 17 июня на 1 час дольше будет работать метрополитен

В Киеве завтра из-за проведения байкерского шоу с 12:00 перекроют ул. Крещатик. Об этом сообщает центр организации дорожного движения г. Киева на своей странице в Facebook.

"В рамках проведения Федерацией мотоциклетного спорта байкерского шоу перекрытие улицы Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости для движения автотранспорта начнется раньше - в 12:00", - говорится в сообщении.

Также предполагается проведение массовых мероприятий байкерского шоу на острове Муромец.

Для обеспечения шоу планируется установка информационных табло и направляющих водоналивных блоков в районе съездов с Северного моста на Труханов остров.

Кроме того, как сообщается в группе киевского метрополитена в Facebook, 16 и 17 июня во время проведения второго фестиваля MotoOpenFest метро будет работать на 1 час дольше. // 112.ua