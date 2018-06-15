Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Киеве завтра из-за проведения байкерского шоу с 12:00 перекроют Крещатик

15.06.2018 14:11

Кроме того, 16 и 17 июня на 1 час дольше будет работать метрополитен

В Киеве завтра из-за проведения байкерского шоу с 12:00 перекроют ул. Крещатик. Об этом сообщает центр организации дорожного движения г. Киева на своей странице в Facebook.

Крещатик

"В рамках проведения Федерацией мотоциклетного спорта байкерского шоу перекрытие улицы Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости для движения автотранспорта начнется раньше - в 12:00", - говорится в сообщении.

Также предполагается проведение массовых мероприятий байкерского шоу на острове Муромец.

Для обеспечения шоу планируется установка информационных табло и направляющих водоналивных блоков в районе съездов с Северного моста на Труханов остров.

Кроме того, как сообщается в группе киевского метрополитена в Facebook, 16 и 17 июня во время проведения второго фестиваля MotoOpenFest метро будет работать на 1 час дольше. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...