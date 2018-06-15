В Киеве завтра из-за проведения байкерского шоу с 12:00 перекроют Крещатик

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Кроме того, 16 и 17 июня на 1 час дольше будет работать метрополитен
В Киеве завтра из-за проведения байкерского шоу с 12:00 перекроют ул. Крещатик. Об этом сообщает центр организации дорожного движения г. Киева на своей странице в Facebook.
"В рамках проведения Федерацией мотоциклетного спорта байкерского шоу перекрытие улицы Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости для движения автотранспорта начнется раньше - в 12:00", - говорится в сообщении.
Также предполагается проведение массовых мероприятий байкерского шоу на острове Муромец.
Для обеспечения шоу планируется установка информационных табло и направляющих водоналивных блоков в районе съездов с Северного моста на Труханов остров.
Кроме того, как сообщается в группе киевского метрополитена в Facebook, 16 и 17 июня во время проведения второго фестиваля MotoOpenFest метро будет работать на 1 час дольше. // 112.ua
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