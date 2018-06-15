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В Одесской области получил пожизненный срок насильник и убийца 16-летней девушки

15.06.2018 14:28

Из-за мобильного телефона подонок изнасиловал и убил девочку-подростка

В Одесской области к пожизненному заключению накануне приговорен 38-летний мужчина, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку в сентябре 2017 года.

Фото: pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Белгород-Днестровской местной прокуратуры полностью доказали в суде вину жестокого насильника и убийцы.

В прокуратуре напомнили, что в сентябре 2017 года вечером по дороге в село Дивизия Татарбунарского района, мужчина увидел 16-летнюю девушку.

"С ее мобильного телефона звучала музыка. Местный житель, который работал пастухом, решил присвоить телефон. Сначала он избил девушку и забрал мобильный, от ударов она упала на землю. Он затащил девушку с дороги в кювет, изнасиловал и задушил шнурками от ее куртки. Тело оставил в лесополосе и ушел", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, незаконное обращение с оружием и преступления в сфере оборота наркотиков. // Сегодня

 

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