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Київводоканал інформує про відсутність води через аварії (адреси)

15.06.2018 14:52

 Аварійна служба Київводоканалу 1581 інформує:

Станом на 13:00 15-го червня аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією 42-х пошкоджень мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською.

Фото Київводоканал.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Ванди Василевської, 14 (ж/б);

вул. Лук"янівська, 63 (ж/б);

вул. Ревуцького, 29, 30/1 (ж/б);

вул. Тампере, 1, 3 (ж/б), 3-А (д/с);

просп. Соборності, 22/2, 24 (ж/б);

просп. Григоренка, 15/27 (магазин);

просп. Науки, 10, 16, 16-А (ж/б), 10-А (котельня);

вул. Голосіївська, 3, 4-А (ж/б);

вул. Феодосійська, 8 (ж/б);

вул. Велика Васильківська, 114, 124-А (ж/б);

вул. Героїв Дніпра, 34-Б, 36 (ж/б);

просп. Ватутіна, 11 (АЗС);

вул. Тулузи, 14, 16 (ж/б);

просп. Лобановського, 37,39-А (ж/б).

Перепрошуємо за тимчасові незручності. Аварійна служба Київводоканалу - 15-81, (044) 200-73-01.

 

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