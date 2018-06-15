Тело девушки без одежды обнаружили у больницы в Кривом Роге

14 июня в Кривом Роге возле 9-й горбольницы обнаружено тело женщины. На ней не было одежды.

В Криворожском отделе полиции факт случившегося подтверждают. Сотрудники следственно-оперативной группы полиции работают на месте происшествия.

На шее 21-летней девушки были обнаружены ссадины и синяки. Обстоятельства смерти устанавливаются. Тело направили на экспертизу.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. // Первый Криворожский