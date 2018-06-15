В центре Киева 17 июня из-за «гейпарада» будут закрыты три станции метро

КП "Киевский метрополитен" ограничит вход и выход на станциях "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" из-за проведения "Марша равенства" 17 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

Согласно информации, указанные станции будут закрыты с 6:00 17 июня.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, в центре Киева состоится "КиевПрайд". Участие в марше, как ожидается, примут около 5 тыс. человек.

Правопорядок, по данным полиции, будут обеспечивать около 5 тыс. правоохранителей. В полиции отмечают также, что заявок на акции от представителей националистических организаций не поступало, впрочем, есть информация, что радикально настроенные люди будут делать попытки помешать этому маршу. // 112.ua