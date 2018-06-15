На Ровенщине копатели янтаря перекрыли международную трассу и избили восьмерых полицейских

Местные жители, недовольные действиями полиции против незаконной добычи янтаря, устроили акцию протеста на автодороге "Киев – Ковель – Ягодин"

Возле села Федоровка Сарненского района Ровенской области сегодня, 15 июня, в 11:45 около 150 местных жителей, недовольных действиями полиции против незаконной добычи янтаря, перекрыли международную трассу "Киев – Ковель – Ягодин".

"Протестующие вели себя агрессивно. Полицейские, которые обеспечивали охрану публичной безопасности, пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали бросать в них камни. Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего началась потасовка. В результате телесные повреждения получили работники полиции. В медицинские учреждения за помощью обратились восемь полицейских", – сообщают в полиции.

По фактам умышленного причинения работнику полиции телесных повреждений и перекрытия транспортных коммуникаций открыто два уголовных производства.

Через час после инцидента протестующие разошлись. Движение транспортных средств восстановлено. // Сегодня