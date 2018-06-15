Задержан еще один фигурант дела об организации убийства журналиста Аркадия Бабченко

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В ведомстве пока не разглашают фамилию задержанного, но условно называют "гражданин Т."
Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта в организации убийства российского журналиста Арказия Бабченко и подготовке к серии терактов в Украине.
Об этом во время брифинга сообщил представитель ведомства. // 112.ua
Первая электронная петиция, которая легла на стол президента Порошенко в 2015 году и которую подписали 36 244 украинца (из необходимых 25 000), касалась не колбасы, дешевых...