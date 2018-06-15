Задержан еще один фигурант дела об организации убийства журналиста Аркадия Бабченко

В ведомстве пока не разглашают фамилию задержанного, но условно называют "гражданин Т."

Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта в организации убийства российского журналиста Арказия Бабченко и подготовке к серии терактов в Украине.

Об этом во время брифинга сообщил представитель ведомства. // 112.ua