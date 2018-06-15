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Прокуратура хочет лишить Шуфрича-младшего прав после ДТП

15.06.2018 16:37

 Прокуратура города Киева подала кассационную жалобу в Верховный Суд на приговор сыну народного депутата Нестора Шуфрича, признанного виновным в совершении ДТП в Киеве. 

Об этом сообщила УНН пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Прокуратура подала кассацию на приговор Шуфричу-младшему

"Да, подали кассацию", - сказала пресс-секретарь.

Н.Максимец уточнила, что в кассационной жалобе просят лишить Шуфрича-младшего права управлять автомобилем, как это предусмотрено санкцией статьи до 3 лет.

Как сообщалось, 26 августа вечером в Киеве произошло ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича.

28 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева объявил приговор Шуфрича-младшего. В частности, суд признал его виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.

15 марта Апелляционный суд оставил без изменений приговор Шуфрича-младшего.

 

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