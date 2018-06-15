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Жителя Николаевщины подозревают в развращении 8-летней дочери приятеля и ее подружки

15.06.2018 16:50

В Березнеговатском районе полицейские задержали 56-летнего мужчину за развращение двух маленьких девочек 7 и 8 лет.

Об этом сообщают в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сообщается, что 13 июня около 21:35 в Березнеговатское отделение Снигиревского отдела полиции ГУНП в Николаевской области обратился житель одного из сел района с сообщением о том, что его сосед в своем доме совершает распутные действия в отношении его 8-летней дочери и ее 7-летней подружки.

На месте происшествия полицейские предварительно выяснили, что мужчина пригласил девочек домой, где раздел их и разделся сам, после чего начал совершать развратные действия. В какой-то момент одна из девочек выбежала из комнаты и позвала на помощь мать.

По согласованию с прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 156 Уголовного кодекса Украины («Развращение несовершеннолетних»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. // Преступности НЕТ

 

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