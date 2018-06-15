Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Кремль решил не пускать на выборы мэра Москвы оппозиционных кандидатов

15.06.2018 17:05

Власти решили не пускать на выборы мэра Москвы оппозиционных кандидатов – Антона Красовского, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова.

Об этом сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на источники в мэрии Москвы и администрации президента.

Эту же информацию подтвердил человек, участвующий в кампании Собянина.

Свою позицию в мэрии обосновывают тем, что это кандидаты «несерьезные» и пользы от их участия не будет, — говорит один из собеседников Дождя. По его мнению, в выборах, помимо Сергея Собянина, примут участие кандидаты от Яблока, КПРФ, ЛДПР и Справедливой России и, возможно, какие-то еще. // Эхо Москвы

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...