Кремль решил не пускать на выборы мэра Москвы оппозиционных кандидатов

Власти решили не пускать на выборы мэра Москвы оппозиционных кандидатов – Антона Красовского, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова.

Об этом сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на источники в мэрии Москвы и администрации президента.

Эту же информацию подтвердил человек, участвующий в кампании Собянина.

Свою позицию в мэрии обосновывают тем, что это кандидаты «несерьезные» и пользы от их участия не будет, — говорит один из собеседников Дождя. По его мнению, в выборах, помимо Сергея Собянина, примут участие кандидаты от Яблока, КПРФ, ЛДПР и Справедливой России и, возможно, какие-то еще. // Эхо Москвы