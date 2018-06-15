Голодающий в крымском СИЗО украинец Балух находится в критическом состоянии: счет пошел на дни

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который голодает в крымском СИЗО почти 3 месяца, находится в критическом состоянии. Об этом на своей странице в Twitter написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Политзаключенный В. Балух в критическом состоянии. Время пошло на дни. В это время оккупант незаконно продолжает его арест", – написала Беца.

Напомним, в оккупированном Крыму украинца Владимира Балуха осудили до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения по обвинению в якобы незаконном хранении боеприпасов. Правозащитники считают, что его репрессировали за проукраинскую позицию, в частности за флаг Украины, вывешенный во дворе его дома. Позже суд сократил приговор на 2 месяца, исключив из обвинения пункт о приобретении боеприпасов.

Позже Балух, протестуя против приговора, объявил бессрочную голодовку.

2 апреля адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе сообщила, что незаконно осужденного избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы. По ее словам, администрация СИЗО отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку. Позже заместитель председателя правления "Крымской правозащитной группы" Владимир Чикригин сообщал, что к Балуху не пускают медиков.

7 июня сообщалось, что из-за длительной голодовки Балух потерял в весе 30 кг. Позже Ольга Динзе сообщила, что Балух надеется, что его обменяют и вывезут на материковую Украину. // 112.ua