В СБУ назвали украинскую партию, финансируемую российскими спецслужбами

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе расследования уголовного производства о покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко установили, что российские спецслужбы финансируют деятельность в Украине политической партии "Розумна сила".

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает корреспондент УНН.

"Кроме того, установлено, что Герман был посредником финансирования политических сил российской стороной. В частности, в разговорах он вспоминает партию "Розумна сила". Обращаю внимание, решение о передаче денег принималось на высшем политическом уровне РФ. Сначала мы планировали задержать Германа сразу после установления заказчиков и возможных других исполнителей террористического акта в отношении Бабченко. Но в процессе проведения НСРД было задокументировано, что спецслужбами РФ планируется целая серия террористических актов в Украине. Была получена информация, что российскими спецслужбами составлен список потенциальных объектов террористических атак", - сказал Тиводар.