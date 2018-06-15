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СБУ опубликовала фрагмент разговора организаторов планируемого убийства Бабченко

15.06.2018 17:50

В пятницу, 15 июня, Служба безопасности Украины опубликовала задокументированный разговор организаторов планируемого убийства журналиста Аркадия Бабченко.

В частности, речь идет о разговоре Бориса Германа и Вячеслава Пивоварника. СБУ считает их организаторами попытки убить Бабченко и других терактов в Украине. В частности, Пивоварник назван куратором Германа в России.

Кадр из разговора Германа с еще одним участником организации покушения

Брифинг заместителя начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар транслировал телеканал Прямой.

Так представитель спецслужбы сообщил, что Пивоварнику 8 июня сообщили о подозрении в деле об организации и подготовке теракта. Его местонахождение устанавливается. 

Согласно обнародованной информации, подозреваемый в организации покушения на журналиста Борис Герман по приказу Пивоварника перевез в Украину из России трех украинских граждан, которые перед этим прошли инструктаж и обучение для проведения терактов в Ростове-на-Дону.

Во время брифинга журналистам продемонстрировали фрагмент переписки Германа с еще одним участником дела о подготовке покушения убийства Бабченко.

Герман говорит, что уже есть киллер, однако проблема в образе жизни журналиста, который редко выходит из дома. Собеседник Германа предложил сделать это у него дома.

Указывается, что Герман и его собеседник обсуждали пути получения оружия из зоны спецоперации на Донбассе.

В фрагменте переписки Германа с Пивоварником стороны обсуждали организацию перелета украинцев, которых тренировали в Ростове, в Украину. Они должны были вылететь из Ростова-на-Дону прилететь в Москву, затем в Стамбул, а оттуда - в Киев. В СБУ утверждают, что Пивоварник из РФ оплатил эти поездки.

Тиводар добавил, что в разговоре упоминалась партия Умная сила. // НВ

 

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