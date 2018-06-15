В Запорожье на взятке в размере 25 тыс. долларов задержан адвокат

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Он одновременно является учредителем и руководителем одного из предприятий города
В Запорожье на получении взятки в размере 25 тысяч долларов задержан адвокат. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Отмечается, что мужчина одновременно является учредителем и руководителем одного из предприятий города.
"Задержанный незаконно требовал через родственника судьи у коллегии судей Хозяйственного суда Запорожской области денежные средства в размере 35 тыс. долл США за непредставление в Высший совет правосудия жалобы относительно совершенного, по его мнению, судьями дисциплинарного проступка, решение которых по хозяйственному делу отменено апелляционной инстанцией", - сообщила Сарган.
Сейчас готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании адвокату меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн. гривен. // РБК-Украина
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