В США взяли под стражу Пола Манафорта — экс-главу избирательного штаба Трампа

Суд в США изменил меру пресечения бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщает Bloomberg.

"Судья отменил пребывания Манафорта под домашним арестом после того, как адвокаты специального прокурора Роберта Мюллера сообщили, что Манафорт пытался вмешаться в дела свидетелей", – говорится в сообщении.

Также судья отменил залог для Манафорта.

Напомним, что Полу Манафорту грозит 305 лет тюрьмы за отмывании денег и действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента. Стоит отметить, что Манафорт был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича и, согласно обвинительному заключению, действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах "Партии регионов". Согласно документам, Манафорт получил более 12 млн долл. от "Партии регионов" с 2007 по 2009 год.

В США 30 октября 2017 года Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу выдвинули обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре. // 112.ua