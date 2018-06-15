Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В США взяли под стражу Пола Манафорта — экс-главу избирательного штаба Трампа

15.06.2018 19:47

Судья также отменил залог для Манафорта.

Суд в США изменил меру пресечения бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщает Bloomberg.

Из открытых источников

"Судья отменил пребывания Манафорта под домашним арестом после того, как адвокаты специального прокурора Роберта Мюллера сообщили, что Манафорт пытался вмешаться в дела свидетелей", – говорится в сообщении.

Также судья отменил залог для Манафорта.

Напомним, что Полу Манафорту грозит 305 лет тюрьмы за отмывании денег и действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента. Стоит отметить, что Манафорт был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича и, согласно обвинительному заключению, действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах "Партии регионов". Согласно документам, Манафорт получил более 12 млн долл. от "Партии регионов" с 2007 по 2009 год.

В США 30 октября 2017 года Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу выдвинули обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...