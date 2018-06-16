В Киеве обнаружили труп на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской

В пятницу, 15 июня, в Киеве в коллекторе на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Судя по всему, мужчина утонул во время вчерашнего вечернего дождя, когда уровень воды в коллекторах поднимается до максимума в течении минуты", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели. Подробности инцидента уточняются.