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В Киеве обнаружили труп на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской

16.06.2018 01:33

В пятницу, 15 июня, в Киеве в коллекторе на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской обнаружили труп мужчины.

 Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Судя по всему, мужчина утонул во время вчерашнего вечернего дождя, когда уровень воды в коллекторах поднимается до максимума в течении минуты", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели. Подробности инцидента уточняются.

 

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