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В Харькове при получении взятки задержан замначальника райотдела полиции

16.06.2018 01:53

Прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с сотрудниками ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в области задержали заместителя начальника - начальника следственного отделения одного из райотделов полиции города за взятки в сумме 75 тыс грн.

"Установлено, что должностное лицо, действуя умышленно, используя свое служебное положение, требовал и получил от гражданина Украины указанные денежные средства за совершение в его интересах действий по закрытию уголовного производства. Его задержали сразу после получения неправомерной выгоды и предоставления гражданину постановления о закрытии уголовного производства", - сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

 

 

По его словам, задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины, после чего в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения его от занимаемой должности.

 

 

Досудебное расследование осуществляется следователи УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона. //Интерфакс-Украина

 

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