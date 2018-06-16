Злякавшись вантажівку, Ford виїхав на зустрічку, де здійснив одразу два лобових зіткнення (відео)

Близько 23:30 на Броварському проспекті, поблизу моста Метро сталася серйозна ДТП за участю трьох автомобілів: Volkswagen (5050A8), Ford (SCI07865 Pl) та АЗЛК (с5293КИ).

За інформацією від водія та пасажира Ford, вони їхали зі сторони центру в бік метро Лівобережна. Раптом із другорядної дороги виїхала вантажівка. Щоб уникнути зіткнення з нею, водій виїхав на зустрічну смугу, де в‘їхали в АЗЛК, а потім у військовий Volkswagen.

На жаль, без травмованих не обійшлося - постраждав один із військовослужбовців і був госпіталізований. На місці працюють патрульні поліцейські, лікарі та слідчо-оперативна група по ДТП.

Не дивлячись на доволі пізній час, в сторону правого берега Києва утворився невеличкий затор. // Киев Оперативный