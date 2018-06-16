На Волині судитимуть громадянку, яка намагалася підкупити прокурора (фото)

Володимир-Волинською місцевою прокуратурою Волинської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо громадянки, яка надавала неправомірну вигоду працівнику одного з відділів місцевої прокуратури.

Як відомо волинянам, 26 березня цього року зловмисниця за 100 доларів США намагалася вирішити з процесуальним прокурором питання щодо не ініціювання ним зміни раніше обраного їй запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою.

Про пропозицію надання неправомірної вигоди прокурор повідомив керівництво, відтак завдяки його принциповості правопорушницю було викрито і затримано в момент вчинення злочину.

Жінку обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).

Подальшу її долю вирішуватиме суд.

Зауважимо, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури області