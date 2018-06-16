На Вінниччині двом особам, які «погоріли» на даванні хабаря патрульним ухвалено вироки

Вінницькою місцевою прокуратурою забезпечено підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях за фактами пропонування та надання неправомірної вигоди працівникам патрульної поліції, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369 КК України.

Так, житель Вінницького району, який 25.02.2018, аби його товариш уникнув відповідальності за скоєну ДТП, запропонував неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч гривень інспектору Управління патрульної поліції за не складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Вироком Вінницького міського суду правопорушника визнано винним та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11 тис 900 гривень.

А також Вінницький міський суд визнав винним вінничанина, яких хотів уникнути адміністративної відповідальності, пропонував та надав неправомірну вигоду в сумі 1300 доларів США двом інспекторам Управління патрульної поліції у Вінницькій області за не складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП. Йому призначено покарання у виді штрафу в розмірі 650 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11 тис 050 гривень з конфіскацією грошових коштів в сумі 1300 доларів США в дохід держави.



Прес-служба прокуратури Вінницької області