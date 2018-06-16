На Донеччині судитимуть чоловіка, який вербував жінок для зайняття проституцією у Туреччині

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік вступив у змову із громадянином Туреччини, який мав досвід у «бізнесі» з надання жінками сексуальних послуг. Головним завданням обвинувачуваного був пошук дівчат на території Донецької області з метою їх подальшого відправлення за кордон для сексуальної експлуатації. Своїх жертв вербувальник шукав серед осіб, які знаходилися у скрутному матеріальному становищі.



Зокрема, у грудні 2017 року харків’янин зустрівся з двома мешканками Маріуполя віком 28 та 20 років та пообіцяв високооплачувану роботу на території Туреччини, пов’язану із наданням послуг сексуального характеру, а також фінансову допомогу у виготовленні документів для цієї «подорожі». Гарантував гідні умови мешкання, харчування, дотримання прав і інтересів, високу зарплатню - від 100 доларів США за одну годину.



У січні 2018 року, завдяки злагодженим діям правоохоронців, дівчат було зупинено після проходження митного контролю у приміщенні Міжнародного аеропорту «Харків». Вербувальника затримано. Подальшу його долю вирішуватиме суд.



Прес-служба прокуратури Донецької області