Закарпатець, який вбив матір, проведе 10 років за ґратами

Під час судового розгляду доведено, що в кінці грудня 2017 року, 32-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в ході сварки з матір’ю вдарив її кухонним ножом в серце. Від отриманої травми жінка загинула на місці події.



На підставі зібраних доказів, вироком Свалявського районного суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України - умисне вбивство та засуджено до 10-річного позбавлення волі.



Прес-служба прокуратури Закарпатської області