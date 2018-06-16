Закарпатець, який вбив матір, проведе 10 років за ґратами

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Прокурорами Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, щодо умисного вбивства мешканцем с. Голубине, Свалявського району своєї 56-річної матері.
Під час судового розгляду доведено, що в кінці грудня 2017 року, 32-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в ході сварки з матір’ю вдарив її кухонним ножом в серце. Від отриманої травми жінка загинула на місці події.
На підставі зібраних доказів, вироком Свалявського районного суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України - умисне вбивство та засуджено до 10-річного позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Закарпатської області
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