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Закарпатець, який вбив матір, проведе 10 років за ґратами

16.06.2018 10:51

Прокурорами Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, щодо умисного вбивства мешканцем с. Голубине, Свалявського району своєї 56-річної матері.

Під час судового розгляду доведено, що в кінці грудня 2017 року, 32-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в ході сварки з матір’ю вдарив її кухонним ножом в серце. Від отриманої травми жінка загинула на місці події.

На підставі зібраних доказів, вироком Свалявського районного суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України - умисне вбивство та засуджено до 10-річного позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Закарпатської області

 

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