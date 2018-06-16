СБУ викрила адвоката на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. доларів США

Вчора близько 15 години працівниками управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області спільно з працівниками УСБУ в області викрито на одержані неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. доларів США адвоката.

Під час розслідування встановлено, що адвокат, який одночасно є засновником та керівником одного з підприємств міста, незаконно вимагав через родича судді у колегії суддів Господарського суду Запорізької області грошові кошти у розмірі 35 тис. доларів США за неподання до Вищої ради правосуддя скарги щодо вчиненого, на його думку, суддями дисциплінарного проступку, рішення яких у господарській справі скасовано апеляційною інстанцією.

Після одержання адвокатом предмета неправомірної вигоди його затримано в порядку ст. 208 КПК України, грошові кошти, які заздалегідь ідентифіковано, вилучені.



На даний час тривають першочергові слідчі дії, які проводяться з урахуванням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».



Готується повідомлення про підозру адвокату за ч. 4 ст. 368-3 КК України, а саме одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення бездіяльності з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.



Також до районного суду м. Запоріжжя готується клопотання про обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1,5 млн. грн.

Прес-служба прокуратури Запорізької області

