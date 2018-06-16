Владельцу взорвавшемуся в Киеве авто сообщили о подозрении по двум статьям

Задержанному владельцу взорвавшегося в Киеве автомобиля, в результате чего пострадали дети, сообщили о подозрении. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Этому мужчине сообщено о подозрении по двум статьям. Это статья 263 - незаконное хранение, в том числе, взрывчатых веществ, и статья 128 ("Неумышленное тяжелое телесное повреждение"). Сейчас он задержан по статье 208 УПК Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. Следователи подадут ходатайство в суд для избрания задержанному меры пресечения", – отметил Крищенко.

Напомним, 14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения, их госпитализировали. Правоохранители выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который длительное время стоял припаркованным неподалеку одного из домов.

Предварительно установлено, что четыре ребенка в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они и нашли предмет, который взорвался. В эфире телеканала "112 Украина" Яна Неруш, заместитель начальника коммуникаций полиции Киева, сообщила, что в результате инцидента пострадали мальчик и три девочки.

По состоянию на ночь 14 июня трех девочек прооперировали. Сейчас их состояние оценивают как средней тяжести. В то же время состояние мальчика, который больше всего пострадал в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе столицы, ухудшилось, он находится в медикаментозном сне.