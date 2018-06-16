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В Черкассах в результате взрыва автомобиля погиб известный бизнесмен - СМИ

16.06.2018 12:57

Утром 16 июня в Черкассах взорвался автомобиль "Мерседес".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
 
Утром 16 июня в Черкассах взорвался автомобиль "Мерседес".
 
"Сегодня около 07:00 утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкасс взорвался автомобиль марки "Мерседес". В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу", – говорится в сообщении.
 
Утром 16 июня в Черкассах взорвался автомобиль "Мерседес".
 
В то же время черкасское издание "Про все" со ссылкой на свои источники сообщает, что водитель автомобиля погиб. Отмечается, что погибшим оказался 69-летний Анатолий Скоромный - директор ТЦ "Транзит". Кроме этого, потерпевший возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области. 
 
В полиции информацию о смерти пострадавшего пока не комментируют. Сообщается, что сейчас на месте случившегося работают следователи, оперативники и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства. // 112.ua

 

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