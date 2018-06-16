В Черкассах в результате взрыва автомобиля погиб известный бизнесмен - СМИ

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

"Сегодня около 07:00 утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкасс взорвался автомобиль марки "Мерседес". В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу", – говорится в сообщении.

В то же время черкасское издание " Про все " со ссылкой на свои источники сообщает, что водитель автомобиля погиб. Отмечается, что погибшим оказался 69-летний Анатолий Скоромный - директор ТЦ "Транзит". Кроме этого, потерпевший возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.