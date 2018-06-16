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В России начались митинги против повышения пенсионного возраста

16.06.2018 14:29

Митинг против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин прошел в российском Новосибирске. Участники потребовали отставки федерального правительства. 

Об этом сообщает сайт "Тайга.инфо", передает УНН.

митинг

Митинг прошел в центре города на площади Ленина. Акцию заявили Партия пенсионеров и “Пенсионеры за достойную жизнь”. На нее также пришли члены “Левого фронта”, Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального.

митинг

Перед началом митинга пенсионеры собирали подписи за то, чтобы остановить законопроект о повышении пенсионного возраста, снизить цены на бензин и отправить в отставку правительство России под руководством Дмитрия Медведева.

митинг

Большинство плакатов на митинге были посвящены повышению пенсионного возраста и коррупции во власти. На одном значилось: “Путин-Россия. 5:0”. В России начался ЧМ-2018 по футболу, и в день его начала российские власти объявили о повышении пенсионного возраста и НДС с 18% до 20%.

митинг

“Мы платим налоги, а они разворовывают и говорят, что для нас денег нет. Денег нет на то, чтобы уходить на пенсию в 60 лет, чтобы народное достояние — бензин и солярку — продавать людям по нормальным ценам. Самое чудовищное, что в других странах, у которых нет нефти, это стоит дешевле, чем у нас. Под лежачий народ дешевый бензин не потечет, а пенсионный возраст повышаться будет, поэтому мы только начинаем этот пробег. Мы его завершим только победой!” — заявил глава местного фонда “Мы против коррупции” Виктор Сорокин.

“Наш гарант Конституции говорил, что пенсионный возраст поднимать не будут. Значит, он не гарант даже своему слову”, — напомнил Алексей Денисюк, придерживающийся, как отмечается, сталинистских взглядов.

Денисюк призвал людей потребовать отставки правительства. “И президента тоже”, — выкрикнул мужчина из толпы. “И президента, если он даже не выполняет свои обещания”, — поддержал Денисюк.

Выступавшие предложили всем жителям направить новосибирским депутатам госдумы РФ требования, чтобы те публично объявили, что не поддержат “антинародный законопроект”.

Митинг, по оценкам издания, собрал около 300 человек. Акция прошла без инцидентов. По словам организаторов, они уже подали уведомление в мэрию о новом митинге на вечер 28 июня.

 

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