Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Викрито на 20 тис. грн. хабара заступника начальника Чернівецького прикордонного загону

16.06.2018 16:04

За процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України упродовж травня-червня 2018 року задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди заступником начальника Чернівецького прикордонного загону – начальником відділу забезпечення Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Кошти у розмірі 20 тис грн призначалися за не створення штучних перешкод при виконанні договору поставки спорядження (рюкзаків) для військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Кошти виявлені та вилучені під час проведення обшуку автомобіля фігуранта справи.

На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, а також обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта справи. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Спецоперація з викриття вказаної особи проводилася 14 червня 2018 року спільно зі слідчими слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області, за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Нацполіції України та відділу внутрішньої та власної безпеки ДПС України.

 

Прес-служба військової прокуратури
Західного регіону України

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...