Викрито на 20 тис. грн. хабара заступника начальника Чернівецького прикордонного загону

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За процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України упродовж травня-червня 2018 року задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди заступником начальника Чернівецького прикордонного загону – начальником відділу забезпечення Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Кошти у розмірі 20 тис грн призначалися за не створення штучних перешкод при виконанні договору поставки спорядження (рюкзаків) для військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.
Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Кошти виявлені та вилучені під час проведення обшуку автомобіля фігуранта справи.
На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, а також обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта справи. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.
Спецоперація з викриття вказаної особи проводилася 14 червня 2018 року спільно зі слідчими слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області, за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Нацполіції України та відділу внутрішньої та власної безпеки ДПС України.
Прес-служба військової прокуратури
Західного регіону України
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