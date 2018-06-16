Внаслідок пожежі у приватному житловому будинку у Дарницькому районі столиці загинуло 2 людини

16 червня, о 00:38 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Садовій, 92 ділянка 58, що у Дарницькому районі столиці.

На місце події негайно було направлено рятувальників 24-Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, горить приватний 2-поверховий житловий будинок розміром 5х 6 м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

О 01:18 вогнеборці локалізували пожежу, а о 01:49 – ліквідували. Під час розбирання та проливання дерев’яних конструкцій, вогнеборці виявили тіла двох людей невідомої статі.

Внаслідок пожежі будівля згоріла повністю. До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі та обставини трагедії наразі встановлюються правоохоронними органами.