Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Внаслідок пожежі у приватному житловому будинку у Дарницькому районі столиці загинуло 2 людини

16.06.2018 14:06

16 червня, о 00:38 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Садовій, 92 ділянка 58, що у Дарницькому районі столиці.

На місце події негайно було направлено рятувальників 24-Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, горить приватний 2-поверховий житловий будинок розміром 5х 6 м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

photo_2018-06-16_04-03-34.jpg

О 01:18 вогнеборці локалізували пожежу, а о 01:49 – ліквідували. Під час розбирання та проливання дерев’яних конструкцій, вогнеборці виявили тіла двох людей невідомої статі.

Внаслідок пожежі будівля згоріла повністю. До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі та обставини трагедії наразі встановлюються правоохоронними органами.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...