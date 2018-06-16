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В Днепропетровской области фура упала с моста на железнодорожные пути (фото)

16.06.2018 16:57

В Днепропетровской области порожняя фура Iveco грузоподъемностью 30 т в результате ДТП сорвалась с моста на 230 км трассы Киев-Луганск-Изварино при повороте на Новомосковск. Грузовик упал на ж/д пути перегона Самаровка-Новомосковск. Обошлось без жертв.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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Инцидент произошел вечером 15 июня. Спасатели утверждают, что его причиной стало то, что водитель не справился с управлением. Последний был госпитализирован в местную райбольницу.

Падение грузовика на ж/д пути вызвало задержки движения железнодорожного транспорта на данном участке. Оперативно был освобожден один путь, а до 23:00 удалось полностью возобновить движение поездов на перегоне Самаровка-Новомосковск.

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