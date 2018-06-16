В Харькове ехавшая на вызов «скорая» сбила подростка в наушниках

В Харькове на перекрестке ул.Чкалова и ул.Шишковского карета «скорой помощи» сбила на пешеходном переходе 15-летнего мальчика, который слушал музыку в наушниках и не заметил приближения автотранспорта.

Как сообщает в субботу пресс-служба полиции Харьковской области, накануне, 15 июня, в 16:55 в дежурную часть полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что карета «скорой помощи» сбила подростка.

Как выяснили правоохранители, медики спешили на вызов для оказания помощи другому ребенку, потерявшему сознание.

«Карета скорой двигалась с соблюдением всех инструкций, с включенными звуковым и световым сигналами. В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближения транспортного средства, потому что слушал музыку в наушниках. Водитель скорой увидел подростка, но не успел затормозить. В результате мальчик попал под колеса», - сказано в сообщении.

Другая бригада «скорой помощи» доставила мальчика в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи №4. В результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Факт происшествия зарегистрирован в журнале Единого учета правонарушений, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. // Интерфакс-Украина