Протягом доби у двох районах Харкова знайшли бойові гранати (відео)

Вилучити небезпечні предмети з вулиць поліції вдалося завдяки пильності громадян, які після знайдення боєприпасів відразу телефонували до служби 102.

Інформація про те, що у центрі міста біля житлового будинку по вулиці Людмили Гурченко в кущах знаходиться предмет, схожий на гранату, надійшла до Шевченківського відділу поліції сьогодні близько 03:00.

Для перевірки повідомлення на місце події виїжджали слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та вибухотехніки обласного управління поліції. В результаті було вилучено ручну гранату Ф-1 із запалом УЗРГМ.

Аналогічний випадок був зафіксований у Новобаварському районі міста.

16 червня близько 02:00 під час обходу території охоронець військового комісаріату, розташованого по вул. Полтавський шлях, виявив підозрілу коробку.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Новобаварського відділу поліції та вибухотехніки. В коробці вони виявили та вилучили корпуси гранат Ф-1 та РГД-5, два запали УЗРГМ та кілька набоїв різних калібрів.

Боєприпаси направлені на дослідження.

Обидва факти зареєстровано в Журналах єдиного обліку правопорушень, вирішується питання щодо їх кваліфікації за Кримінальним кодексом України.

На даний час поліцією встановлюються обставини, за яких боєприпаси опинилися в громадських місцях.

Відділ комунікації поліції Харківської області