Протягом доби у двох районах Харкова знайшли бойові гранати (відео)

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Вилучити небезпечні предмети з вулиць поліції вдалося завдяки пильності громадян, які після знайдення боєприпасів відразу телефонували до служби 102.
Інформація про те, що у центрі міста біля житлового будинку по вулиці Людмили Гурченко в кущах знаходиться предмет, схожий на гранату, надійшла до Шевченківського відділу поліції сьогодні близько 03:00.
Для перевірки повідомлення на місце події виїжджали слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та вибухотехніки обласного управління поліції. В результаті було вилучено ручну гранату Ф-1 із запалом УЗРГМ.
Аналогічний випадок був зафіксований у Новобаварському районі міста.
16 червня близько 02:00 під час обходу території охоронець військового комісаріату, розташованого по вул. Полтавський шлях, виявив підозрілу коробку.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Новобаварського відділу поліції та вибухотехніки. В коробці вони виявили та вилучили корпуси гранат Ф-1 та РГД-5, два запали УЗРГМ та кілька набоїв різних калібрів.
Боєприпаси направлені на дослідження.
Обидва факти зареєстровано в Журналах єдиного обліку правопорушень, вирішується питання щодо їх кваліфікації за Кримінальним кодексом України.
На даний час поліцією встановлюються обставини, за яких боєприпаси опинилися в громадських місцях.
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