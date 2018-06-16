Обстріл бойовиками РФ цивільної інфраструктури Новотошківського мінометами зафіксовано СЦКК

Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики збройних формувань РФ продовжують порушувати режим тиші, застосовуючи при цьому зброю заборонену Мінськими домовленостями по цивільній інфраструктурі населених пунктів Донбасу.

Так, 15 червня, за результатами фото фіксації проведеної спостерігачами СЦКК, було встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Новотошківське противник вів з напрямку населеного пункту Голубівське, застосовуючи міномети 82 калібру.

Зокрема, зафіксовано влучення трьох мін у багатоповерховий житловий будинок мирних мешканців, які проживають по вулиці Олега Ватажка 2.

Унаслідок розриву боєприпасів пошкоджено щонайменше 22 кватири зазначеної багатоповерхівки (зруйновано фасад будинку, вибиті вікна).

На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. На місці обстрілу працювали також фахівці управління з розслідування злочинів вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України.

Українська сторона СЦКК наголошує, що систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї, свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту, та свідоме небажання дотримуватися Мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню, міжнародного гуманітарного права, що несуть пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, значну матеріальну шкоду місцевим жителям. // Операція об'єднаних сил